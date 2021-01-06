- At arabasıyla 4 ton demir çaldığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

-GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ''ın Malkara İlçesinde bir iş yerinden at arabalarıyla yaklaşık 4 ton demir çaldığı iddia edilen şüpheliler, Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yaklaşık 10 gün önce Camiatik Mahallesi Malkara Devlet Hastanesi yolu üzerinde bulunan bir işyeri bahçesinden at arabalarıyla demir çalınmıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çaldıkları demirleri hurdacıya sattığı tespit edilen N.T. (42) ve R.Y. (48) isimli iki şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler N.T. ve R.Y., çıkarıldıkları adliyede ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hurdacıya da suç eşyası satın almaktan ceza kesildi. (HT-



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