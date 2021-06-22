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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Astsubay beylik tabancasıyla intihar etti

Astsubay beylik tabancasıyla intihar etti

-Apartmandan detaylar

İlk Müdahale Hastane İntihar Girişimi Sağlık Ekipleri 

--Polislerden detaylar
--Olay yeri inceleme uzmanlarından detaylar
--Hastane acilinden detaylar

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te yaşayan 3 çocuk babası Astsubay Başçavuş Armağan B., beylik tabancasıyla kafasına sıkarak intihara etti. Ağır yaralanan Armağan B., kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Karataş Mahallesi 404 nolu sokakta yer alan 8 katlı apartmanın 5’nci katında meydana geldi. İddiaya göre Suriye görevinden evine yeni dönen Astsubay Başçavuş Armağan B., sabah saatlerinde beylik tabancasını kafasına dayayarak ateşledi. Armağan B., intihar girişiminin ardından kanlar içinde yere yığılırken, eşinin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Astsubay Armağan B., ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Armağan B., hastaneden yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi. (MAE-SVY-
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