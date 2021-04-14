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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

- AstraZeneca aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

-Erichsen’ın bayıldığı anlar

( KOPENHAG ) KOPENHAG

Acil Servis Canlı Yayın Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Danimarka’da İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen, Covid-19’a karşı geliştirilen AstraZenaca aşısının kan pıhtılaşma vakaları nedeni ile ülkede kullanımının durdurulduğunun açıklandığı basın toplantısında bayıldı. AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından korona virüse karşı geliştirilen aşının gençlerde kullanımının "nadir kan pıhtılaşmasına" neden olduğu gerekçesi ile Danimarka, aşıyı kullanmayı tamamen bırakan ilk ülke olmuştu. AstraZeneca aşısı ile ilgili kararın açıklandığı canlı yayında Danimarka İlaç Ajansı'nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen bayıldı. Çevrede bulunanlar Erichsen’in yardımına koşarken, Erichsen bir süre sonra kendisine gelerek salondan yürüyerek ayrıldı. Erichsen’in bilincinin açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirilerken, tedbir amaçlı acil servise kaldırıldığı açıklandı.
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