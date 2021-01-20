Astım hastası eşini alyans bozdurma tartışmasında boğarak öldürdü

-Kadının halaydan görüntüsü

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( İSTANBUL ) - Astım hastası karasını alyans bozdurma tartışmasında boğarak öldürdü- Silivri’de astım hastasını karısını boğan zanlı tutuklandı İSTANBUL



- Silivri’de bir şahıs alyans bozdurma nedeniyle aralarında tartışma çıkan astım hastası karısını boğarak öldürdü. Olay, 18 Ocak Pazartesi günü Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; 3 yıllık evli çift Süleyman Güngörmüş (42) ve Melek Güngörmüş (39) arasında alyans bozdurulması nedeniyle tartışma çıktı. Daha önce de eşine şiddet uyguladığı belirtilen Süleyman Güngörmüş, tartıştığı astım hastası eşi Melek Güngörmüş'ün boğazını sıktı. Nefessiz kalan genç kadın yere yığılırken evden kaçan Güngörmüş akşam saatlerinde abisine olayı haber verdi. Süleyman Güngörmüş'ün abisi polis ve sağlık ekipleriyle birlikte eve giderken evde hareketsiz şekilde yatan Melek Güngörmüş'ün öldüğü tespit edildi. Genç kadının cenazesini Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken polise teslim olan Süleyman Güngörmüş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenaze Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'na dün öğle vakti defnedildi. (YM-



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