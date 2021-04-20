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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Asma köprüden Çoruh nehrine tehlikeli atlayış

Asma köprüden Çoruh nehrine tehlikeli atlayış

Sporcuların Çoruh nehrinden atlayışı anı

( ARTVİN )- Adrenalin tutkunu iki arkadaş asma köprüden Çoruh nehrine atladı ARTVİN

Milli Güreşçi Kamera Güreş Cep Telefonu Yükselen 


- Artvin'in Yusufeli ilçesinde iki arkadaş, asma köprüden Çoruh Nehri'nin azgın sularına atladı. Nehirde bir süre yüzen sporcular, daha sonra kıyıya çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yusufeli ilçesinde yaşayan eski milli güreşçi Metin Demirci (31) ve arkadaşı Emirhan Demirci (21), sıcak havalardan bunalınca ilçede bulunan asma köprüye çıkarak kendilerini Çoruh nehrinin buz gibi azgın sularına bıraktılar. Sokakta bir süre koşup antrenman yapan iki arkadaş, daha sonra serinlemek amaçlı bu atlayışı gerçekleştirdiler. Her bahar ayında köprüden aynı atlayışı gerçekleştiren ikili, yürekleri ağızlara getirdi. Buz gibi suda bir süre sürüklenen Metin Demirci ve Emirhan Demirci, daha sonra yüzerek kıyıya çıktı. Sporcuların, kar sularının erimesi nedeniyle su seviyesi yükselen Çoruh nehirdeki bu tehlikeli atlayışları görenleri korku dolu anlar yaşattı. (AG-ÖS-Y)
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