- ‘Aslantaş Kaya Mezarı’ ilk günkü heybetini koruyor

- Tanju Tetik röp.



( AFYON KARAHİSAR)- Frig vadisinin en güzel eserlerinden Aslantaş ziyaretçilerin ilgi odağı- Günümüze kadar ulaşmayı başaran eser, özellikle kabartma aslan figürleri ile dikkat çekiyor AFYON KARAHİSAR



- 3 bin yıllık tarihe sahip olan Frig vadisinin Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçe sınırları içerisinde kalan kısmında yer alan ‘Aslantaş Kaya Mezarı’, vadiye ziyarete gelen yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Günümüze kadar ulaşmayı başaran eser, özellikle kabartma aslan figürleri ile dikkat çekiyor. Afyonkarahisar-Kütahya ve Eskişehir sınırları içerinde yer alan Frig vadisi özellikle Afyonkarahisar Valiliği’nin son günlerde yaptığı projeler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Vadide en nadide eserlerden birisi olan ve İhsaniye ilçesi Demirli köyü sınırları içinde kalan kısmında ki Aslantaş Kaya Mezarı yabancı turistler başta olmak üzere ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor. Aslantaş Kaya Mezar odasının ön yüzündeki kapı boşluğunun her iki yanında ayağa kalkmış, karşılıklı iki heybetli aslan ve ayakları altında birer yavru aslan ile kapı üstünde hayat ağacını andıran kütle ve bunun üstünde her iki yana uzanmış kanatlı güneş kursu, kabartma olarak yapılmış. Mezar odası, hafif tonoz tavanlı, sol tarafta ölüyü yatırmak için kline (sedir) bulunan küçük bir hücresi var. “Aslantaş vadinin önemli eserlerinden birisi” Aslantaş Kaya Mezarı ile ilgili İhlas Haber Ajansı



muhabirine açıklamalarda bulunan Frig Vadisi Alan Kılavuzu Tanju Tetik, Aslantaş’ın vadinin önemli eserlerinden birisi olduğunu ve günümüze kadar ulaştığını hatırlattı. Tetik, “Aslantaş MÖ 8. yüzyılda inşa edilen bir mezar odası. Frigyalılarda güç simgesi hayvanlar aslan, boğa ve koç olduğu için iki tane erkek aslan rolyefi nakşedilmiş. Ön ayaklarını mezar odası giriş kısmın üstüne koymuş vaziyette, iki yavru aslanda büyük aslanların altına yerleştirilmiş. Bu devamlılığı sağladığı düşüncesiyle yapıldığı değerlendiriliyor. İki aslan arasında bir hayat ağacı nakşedilmiş durumda. Mezar odasına girdiğinizde mezar odasının içerisi hafif tonoz tabanlı, girişte solda bir ölüyü yatırmak için sedir dediğimiz bir kline inşa edilmiş" dedi.

(GC-Y)



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