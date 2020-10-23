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23 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Askıya 350 ekmek bıraktılar

Askıya 350 ekmek bıraktılar

Fırınların gezilmesi

Irak 

-Ekmek bağışı
-Röp.
-Detaylar

( SİVAS )- MHP Gürün İlçe Teşkilatı, “askıda ekmek” kampanyasına destek vermek için ilçedeki ekmek fırına ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere bir günde 350 adet ekmek bağışladı SİVAS

- MHP Gürün İlçe Teşkilatı, “askıda ekmek” kampanyasına destek vermek için ilçedeki ekmek fırına ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere bir günde 350 adet ekmek bağışladı.Sivas’ın Gürün ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Abdullah Çiftçi ve ilçe yöneticileri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “askıda ekmek” destek verdi. İlçe yönetimi bugün ilçedeki ekmek fırınlarını gezerek, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 350 adet ekmek bağışında bulundu.Çiftçi, Genel Başkanlığı Devlet Bahçeli’nin başlattığı insanı kampanyası farklı yerlere çekmek isteyenleri eleştirip, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli beyin Türkiye genelinde başlatmış olduğu 'askıda ekmek’ kampanyasına Gürün ilçe teşkilatı olarak bizde destek verme adına, bugün teşkilat üyesi arkadaşlarımızla ilçemizdeki fırınları dolaşarak askıya 350 ekmek bıraktık. Güründeki hayırsever vatandaşlarımızı da askıya ekmek bırakmaya davet ediyoruz. Bu kampanya bazı çevreler tarafından her ne kadar siyasi olarak değerlendirilse de bu insanı bir davranıştır. Türk milleti olarak geleneklerimizde var olan, yardımlaşma, dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir” şeklinde konuştu.

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