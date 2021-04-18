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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Askıda ekmeğe 3 bin ekmekle destek verdiler

Askıda ekmeğe 3 bin ekmekle destek verdiler

-pide fırını detay

A Haber Allah Harekete Geç Hayırseverler 

--ekmek yapımı detay
--askıda ekmek kampanyası detay
--işletme sahibi ve çalışanlar röportaj

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Sivas’ta bir pide fırınının Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için başlattığı askıda ekmek kampanyasına yardımsever vatandaşlar 3 bin ekmeklik destek verdi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ülkenin dört bir yanından gelen dayanışma haberleri görenleri duygulandırıyor. Sivas’ta bir pide fırını her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Pide fırını pandemi sebebiyle zor günler geçiren ihtiyaç sahibi vatandaşlara destekte bulunmak için Ramazan ayına özel askıda ekmek kampanyası başlattı. Pide fırınının kampanyasını duyan hayırseverler harekete geçti. İhtiyaç sahipleri için askıda tam 3 bini aşkın ekmek birikti. Pide fırınının hayata geçirdiği kampanyayla ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve yardımsever vatandaşlar birbirlerini görmüyorlar. “3 binin üzerinde ekmek birikti” Pide Fırını sahibi Cemil Yıldırım, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılanlarla birlikte toplam 3 binin üzerinde ekmek biriktiğini belirterek, “Her sene yaptığımız askıda ekmek kampanyasını bu sene de devam ettirdik. Talep bu sen geçen senelere oranla biraz daha düşük. Ama biz elimizden geldiğince olanla olmayanı buluşturma noktasındayız. Katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyoruz.3 binin üzerinde ekmek birikti ancak biz dağıtıma ramazandan önce başladık. Şu anda 2 bin 800 civarında ekmek kaldı’’ dedi.
Pide fırını çalışanı Ramazan Demirhan ise, “Askıda ekmek kampanyasına ihtiyaç sahiplerine yardımcı olan tüm vatandaşlara arkadaşlara teşekkür ederiz. Hepsi ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun yanı sıra bizde elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah rabbim kabul eder. Temennimiz o. Bizde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince’’ şeklinde konuştu.

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