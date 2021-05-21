ASKİ’den kapsamlı ızgara ve alt geçit temizliği



- Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, olası sel ve su taşkınlarının önüne geçmek için kentteki tüm ızgara alanları ve alt geçitlerde temizlik çalışması gerçekleştiriyor. ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’te yaşanan su baskınlarının önüne geçebilmek amacıyla atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarına devam ediyor. Başkent genelinde kapsamlı bir temizlik, bakım ve onarım çalışması yürüten ASKİ ekipleri, alt geçitler dahil su birikintileri açısından sorunlu noktaları tespit ederek müdahale ediyor. Kum, çakıl, yağ ya da dökülen yapraklar ile tıkanan hatları ve ızgaraları tek tek temizleyerek açan ASKİ ekipleri, Sıhhiye Sağlık Sokak, Keçiören, Mamak, Çayyolu ve Aydınlıkevler gibi daha önce su birikintileri yaşanan alanlarda altyapı çalışmalarınıysa tamamladı. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, gerek ızgara sayılarının artırılması gerekse daha büyük ızgaraların yerleştirilmesi ile bu alanlardaki sorunun çözüldüğünü belirterek, “Ankara’nın 25 ilçesinin tamamında gerçekleştirilen geniş kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmaları ile Başkent Ankara’yı sağanak yağışa hazır hale getiriyoruz” dedi.

Ekonomik ömrünü tamamlayan ızgaraların yenileriyle değiştirildiğini söyleyen Öztürk, kentin atık su ve yağmur suyu hatlarının zamanla kum, çakıl, yağ gibi çökelmiş malzeme birikimi ile dolarak çalışamaz duruma geldiğine dikkat çekerek, vatandaşların da ızgaraları tıkayabilecek malzemeleri atmamaları uyarısında bulundu.

