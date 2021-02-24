ASKİ’den fiziki su kayıp kaçaklarına uluslararası denetim yöntemi



- Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, “Sızıntı Yönetim Danışmanlığı ve Teknoloji Araştırma Projesi” kapsamında Ankara’nın şehir şebeke suyundaki fiziki kayıp ve kaçakların tespit edilerek azaltılması için uluslararası çalışma yürütecek. İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği ve yabancı bir firma ile iş birliği yapan ASKİ Genel Müdürlüğü, “Sızıntı Yönetim Danışmanlığı ve Teknoloji Araştırma Projesi” ile kayıp ve kaçakları tespit ederek azaltmayı amaçlıyor. ASKİ tarafından 1 Mart 2021 itibarıyla hayata geçirilecek “Sızıntı Yönetim Danışmanlığı ve Teknoloji Araştırma Projesi” ile Ankara’da belirlenecek pilot bölgede son teknolojiye sahip akustik sensör, basınç sensörü ve debimetre ölçüm cihazları kullanılarak su kayıpları daha hızlı şekilde tespit edilecek. Önümüzdeki süreçte Ankara genelinde yaygınlaştırılacak projeyle tüm şehir şebeke suyundaki fiziki kayıp ve kaçakların maksimum ölçüde azaltılması sağlanacak. İngiltere’deki pratikler incelenecek Projenin detayları ve uygulama alanı ile ilgili olarak gerçekleştirilen zoom toplantısına; ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Genel Müdür Yardımcıları Baran Bozoğlu ve Ekrem Akçul, Ankara 1. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Yılmaz Şengül, 2. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı İlteriş Erdaş, 3. Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Oktay Başkaya ile ENZEN şirketi temsilcileri katıldı.

26 Ocak 2021 tarihinde imzalanan “İyi Niyet Mutabakat Anlaşması” ile firma, ASKİ’ye su kayıp ve kaçakları ile mücadelesinde bedelsiz hizmet verecek. Proje kapsamında DMA (ölçüm bölgeleri) alanlarının tespiti, su sızıntı ve kayıp lokasyonlarının belirlenmesi için İngiltere’deki pratikler incelenerek bir çalıştay düzenlenecek. Yol haritası oluşturulacak Proje hedefine ulaşılabilmesi için fayda ve maliyet hesaplamaları yapılarak yıllar bazında yol haritası oluşturulacak. Zoom toplantısında kentin tüm içme suyu şebeke sisteminin fiziki kayıp ve kaçaklar açısından taranmasının planlandığı projenin önemine dikkat çeken ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Yeni bir yönetim olmamız nedeniyle hem kendi sistemimizi kurmamız hem de geçmişe yönelik sağlıklı verileri oluşturmak için çeşitli çalışmalarımız var. Su kayıplarıyla ilgili çalışmalar da bunların bir kısmı. Bu konuda ENZEN grubun sağlayacağı katkı için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir birliktelikle güzel şeyler üretebileceğiz” dedi.

Su kayıpları kademeli olarak azaltılacak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile büyükşehir ve il belediyelerinin; su kayıplarını 2023’e kadar en fazla yüzde 30, 2028’e kadar ise en fazla yüzde 25 düzeyine çekmesi gerekiyor. ASKİ Genel Müdürlüğü, “Sızıntı Yönetim Danışmanlığı ve Teknoloji Araştırma Projesi” ile su kayıplarını kademeli bir şekilde azaltarak süreci iyileştirmeyi hedefliyor.



loading...