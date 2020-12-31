Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Askerlik Şubesinde çıkan yangın korkuttu

Askerlik Şubesinde çıkan yangın korkuttu

Söndürme çalışmaları

Uttu 

-Bacadan Çıkan Yoğun Dumandan Detay
-ekiplerin Çalışma Anı Detay

( IĞDIR -EK) IĞDIR

- Iğdır merkez Şube Sokakta bulunan Askerlik Şubesi Başkanlığının kalorifer dairesinde çıkan yangın korkuttu.Edinilen bilgiye göre yangın, Iğdır Merkez Şube Sokakta bulunan Askerlik Şubesi Başkanlığının kalorifer dairesinde meydana geldi. Binanın kalorifer bacasından yoğun bir şekilde duman yükselmesi üzerine ekiplere haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı