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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Askeri personel taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Askeri personel taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler

Polis Hastane Trafik Kazası İğde Askeri Personel 

-- Kaza yapan araçlardan görüntüler
-- Ambulanslardan görüntüler
-- Yaralılardan görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde askeri personeli taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6'sı askeri personel 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerinde meydana gelen kazada askeri personel taşıyan 38 VP 964 plakalı Ford marka minibüs ile 38 AS 986 plakalı Peogeot marka otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 6 askeri personel ile birlikte 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken yaralıların hayatı tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri inceleme yaparken, kaza yerine gelen askeri yetkililer ise durum hakkında bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (TB-
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