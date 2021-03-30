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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Askeri kışlada korkutan yangın

Askeri kışlada korkutan yangın

Yangın bölgesinden görüntüler

Askeri Kışla Bild Gesi Kışla Yangına Müdahale 

-Olay yerinden genel ve detay görüntüler
-Röportaj
-Ekiplerin müdahalesi

( KAHRAMANMARAŞ -EK) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bulunan askeri kışlar içerisindeki ahşap binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.Olay, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde bulunan Gazi Kışlası’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, askeri kışla içerisinde bulunan ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın fark eden askeri görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kışla içerisine gelen itfaiye ekiplerine yangına müdahale etmeye başladı.
İtfaiyenin çalışmalarını devam ediyor.
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