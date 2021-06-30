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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Askeri kışlada göçük

Askeri kışlada göçük

Ekiplerin bölgeye gidişi

Karya İstinat Duvarı Göç Kışla 

-Kışlaya girişi
-Kışla önünden detaylar

( SAKARYA )- Bölgeye AFAD başta olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Elmas Ağa Kışlasında göçük meydana geldi. Olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi İkizce Osmaniye Mahallesi mevkiinde bulunan Elmas Ağa Kışlasında göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre göçük, kışla içerisinde bir süre önce yapımına başlanılan istinat duvarında meydana geldi. Göçük esnasında bir işçinin toprak aldığı öğrenilirken, bölgeye AFAD ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. (BCT-
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