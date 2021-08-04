Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Askeri çıkarma gemileri de yangınlarda görev aldı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Askeri çıkarma gemileri de yangınlarda görev aldı

Askeri çıkarma gemileri de yangınlarda görev aldı

çıkarma gemisinin yanaşması dron ile

Orman Yangınları Jandarma Devam Eden Orman Yangınları Devam Eden Yangınlar Yangına Müdahale 

-geinin yanaşması
-Uzaktan da aynı anda başka kamera ile çektiğimiz görüntüler
-Adaya çıkılması
-genel ve detaylar

( MUĞLA )-Şahan Gökbakar’ın evinin olduğu bölgeye indiler MUĞLA

- Muğla’da bir haftadır devam eden yangınlara müdahale için Deniz Kuvvetlieri’ne ait çıkarma gemileri de görev aldı. Görevliler denizden bölgeye çıkarak yangına müdahale ediyor. Marmaris’te bir haftadan bu yana devam eden orman yangınlarında ekipler havadan karadan ve denizd3n müdahalelerine devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ekipleri, polis ve jandarmanın yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı unsurlar da müdahale etti. Akşam saatlerinde Deniz Kuvvetlerine Bağlı bir Çıkarma Gemisi Marmaris yakınlarında bulunan Şahan Gökbakar’ın da evinin bulunduğu Delikliyol Bölgesi’ne karadan ulaşım olmadığı için deniz yolu ile ulaşımı sağladı.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı