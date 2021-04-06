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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Askerden dönen genç kazada öldü

Askerden dönen genç kazada öldü

Hastanede ağlayan yakınları

Polis Hastane Yolcu Otobüsü Motosiklet Sürücüsü 

-Kazayla karışan otobüs
-Hurdaya dönen motosiklet
-Olay yerindeki polisler
-Ölen gencin fotoğrafı
-Genel ve detaylar

( ŞANLIURFA )- Otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti ŞANLIURFA

- Vatani görevini yaptıktan sonra döndüğü memleketi Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde motosikletle gezmeye çıkan genç, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki Gaziantep karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre askerlik görevini yaptıktan sonra memleketine dönen 22 yaşındaki Mehmet Karaca, motosiklete binip gezmeye çıktı. Seyir halinde olan motosikletli, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesindeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otobüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken hastaneye giden gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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