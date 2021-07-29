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Asker uğurlamasında yolu kapatarak havaya ateş açtılar
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Asker uğurlamasında yolu kapatarak havaya ateş açtılar

Asker uğurlamasında yolu kapatarak havaya ateş açtılar

Asker uğurlamasında alt gecidin trafiğe kapanması

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-Askerin havaya atılması
-Eli silahlı magandanın havaya ateşetmesi
-Askerin, “Polis gelemeden gidelim hadi” demesi

( SAKARYA )- Şehir merkezindeki magandalık cep telefonu kamerasında: “Polis gelmeden gidelim hadi” SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde asker uğurlamak için eğlence düzenleyen bir grup, alt geçidi trafiğe kapatarak, havaya ateş açtı. Magandalar, adeta terör estirirken o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için eğlenceler düzenlenmeye başladı.
Bu kapsamda Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde konvoy halinde asker eğlencesi düzenleyen bir grup cadde üzerinde bulunan alt geçidi trafiğe kapattı. Yüksek sesle müzik açan grup, asker adayını havaya fırlattı. Trafiği kapatarak araç yoğunluğu oluşmasına sebep olan grupta bir süre sonra eli silahlı bir maganda ortaya çıkarak havaya ateş açtı. Kimsenin canını umursamayan magandaların yolu kapatması ve havaya silah açması saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde; alt geçidin trafiğe kapatılarak askerin havaya atılması, eli silahlı magandanın gelerek havaya ateş açması ve gruptan birinin “polis gelmeden gidelim hadi” dediği anlar yer aldı.
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