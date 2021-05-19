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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Asker uğurlamasında dumanlar yükseldi

Asker uğurlamasında dumanlar yükseldi

Araç konvoyu

Asker Uğurlaması Araç Konvoyu 

-Drift yapan araçtan çıkan duman
-Gençlerin maskesiz caddede turu

( ZONGULDAK ) - ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde asker uğurlaması yapan araç konvoyu, müzik eşliğinde dakikalarca tur attı. Kdz. Ereğli ilçesinde asker uğurlaması yapan konvoy Uğur Mumcu Caddesi üzerine geldiğinde konvoyda bulunan bir araç drift yaparak caddeyi dumana boğdu. Diğer sürücüler de araçlardan inerek yüksek müzik eşliğinde bu görüntüleri cep telefonları ile kayda aldı. Zaman zaman trafiği tehlikeye sokan konvoy yüzünden kentte uzun araç kuyrukları oluştu. Konvoya katılan sürücülerin, araçlarından indiklerinde caddedeki rahat tavırları dikkat çekerken, gençlerin maske takmadıkları görüldü.
Dakikalarca şehirde tur atan gençler, otomobil kornalarına basarak uzaklaşırken bazılarının ise camdan sarkarak yolculuk etmesi dikkatlerden kaçmadı. (İYA-
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