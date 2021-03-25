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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Asker uğurlamada koronavirüse davetiye çıkardılar

Asker uğurlamada koronavirüse davetiye çıkardılar

- Kalabalıktan detay

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Sosyal Medya Koronavirüs Otobüs Terminali Asker Uğurlaması Cep Telefonu 


- Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi otobüs terminalinde sosyal mesafe hiçe sayarak yapılan asker uğurlaması görenleri hayrete düşürdü. Haritada riskli bölge olan Zonguldak'ta korona virüsle mücadele devam ederken ilçede maske ve sosyal mesafe hiçe sayılarak asker uğurlaması yapıldı. Çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler de korona virüsü tedbirlerine uymayarak davetiye çıkardıkları gözlendi. Durumdan rahatsız olan bazı vatandaşlar polisi arayarak yardım istedi. (GÇ-OA-
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