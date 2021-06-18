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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Asker konvoyunu polis ekipleri anons yaparak dağıttı

Asker konvoyunu polis ekipleri anons yaparak dağıttı

Konvoydan görüntü

Cenin Kamera Asker Konvoyu Asker Eğlencesi Polis Ekipleri 

-Polis ekiplerinin uyarısından görüntü
-Detay görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Esenler'de kısıtlama saatine az bir süre kala asker konvoyu yapan grup, polis ekiplerinin dağılmaları yönündeki uyarılarının ardından dağıldı. Otomobillerden birinden sarkan ve elinde meşale olan kişi de kameraya böyle yansıdı.Esenler'de dün akşam saatlerinde asker eğlencesi yapmak için bir araya gelip yüksek sesle müzik dinleyen otomobil konvoyunu devriye atan polis ekipleri fark etti. Konvoyun önünü kesen polis ekipleri, anons yaparak şahısları dağıtmaya çalıştı. Otomobilden elinde meşale ile sarkan bir kişiyi de polis ekiplerinin uyardığı görüldü.
Otomobilli grubun daha sonra sokaktan uzaklaştığı görüldü.
Polis ekipleri devriyelerine devam ettikleri esnada bir sokakta eğlencenin devam ettiğini fark etti. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala eğlenmekte olan vatandaşları dağılmaları konusunda uyardı.
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