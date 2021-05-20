Asker konvoyunda driftli kutlama, yürekler ağza geldi

- Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde asker konvoyu yapan vatandaşlar otomobillerle drift yaparak yürekleri ağızlara getirdi. Olay akşam saatlerinde Kozlu İlçesinde bulunan boş alanda meydana geldi. Asker konvoyu yapan vatandaşlar otomobilleriyle boş alana girdi. Ardından vatandaşlar otomobilleriyle dakikalarca drift yaptı. Ortalığı tozu dumana katan otomobil sürücülerini neredeyse yürekleri ağızlara getirdi. Diğer yandan çevreden geçen vatandaşlarda o anları cep telefonlarına saniye saniye kaydederek sosyal medyada paylaştı.
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