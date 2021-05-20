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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Asker konvoyunda driftli kutlama, yürekler ağza geldi

Asker konvoyunda driftli kutlama, yürekler ağza geldi

Amatör kamera drift atma anları

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Sosyal Medya Kamera Asker Konvoyu 


- Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde asker konvoyu yapan vatandaşlar otomobillerle drift yaparak yürekleri ağızlara getirdi. Olay akşam saatlerinde Kozlu İlçesinde bulunan boş alanda meydana geldi. Asker konvoyu yapan vatandaşlar otomobilleriyle boş alana girdi. Ardından vatandaşlar otomobilleriyle dakikalarca drift yaptı. Ortalığı tozu dumana katan otomobil sürücülerini neredeyse yürekleri ağızlara getirdi. Diğer yandan çevreden geçen vatandaşlarda o anları cep telefonlarına saniye saniye kaydederek sosyal medyada paylaştı.
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