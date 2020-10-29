Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Asker kınasında ceza yediler, uslanmayıp konvoy yaptılar

Asker kınasında ceza yediler, uslanmayıp konvoy yaptılar

Asker kınasından detay

Polis Kamera Asker Eğlencesi Polis Baskını Polis Ekipleri 

-asker kınasını polisin basması
-grubun konvoya çıkması
-konvoy içinde tehlikeli hareketler
-yolu kapatıp lastik yakmaları
-genel ve detay

( İSTANBUL )- Yol kapatıp lastik yakan trafik magandaları korku saçtı- Lastik yakan asker adayından şok kelimeler: ”Bu kokuyu çok seviyorum” İSTANBUL

- Tüm uyarıları ve yeni önlemler açıklamasına rağmen vatandaşlar asker eğlencesine devam ediyor. Artan vaka olaylarının bile durduramadığı gençler, asker kınası yaptığı sırada polis baskınına uğrayıp ceza yediler. Ancak uslanmayan grup, polis dağıldıktan sonra konvoya çıkıp ortalığı birbirine kattı. Trafiği kapatıp lastik yakan asker adayı, “Bu kokuyu çok seviyorum” demesi ise pes dedirtti. Olay, dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamalarının ardından Esenyurt Fikri Sönmez caddesi üzerinde meydana geldi. Türkiye’de korona virüsün merkezi haline gelen İstanbul’da tüm uyarılara ve önlemlere karşı bazı vurdumduymaz kişiler normal hayatlarına devam ediyor. Bir grup gencin asker kınası yaptı ihbarını alan Esenyurt Devriye Ekipleri olay yerine giderek birçok kişiye ceza kesip, kınanın sonlandırılmasını istedi. Polis ekiplerine dağılacaklarının sözünü veren grup, polis ekiplerinin gitmesini fırsat bilerek konvoya çıktı. Korna çalan konvoy grubundaki bazı araçlar diğer araçları sollayarak trafiği tehlikeye düşürdü. Konvoydaki araçlardan sarkan gençlerin de maskesiz oldukları görüldü.
Yüksek müzik çalarak Esenyurt’un çeşitli mahallelerini dolaşan grup daha sonra yol kapatarak şov yaptı. “Yol kapatıp lastik yaktılar” Esenyurt turu atan grup daha sonra bir cadde üzerinde durarak lastik yakarak, bir süre yolu trafiğe kapadılar. Bu sırada asker adayı genç, “Bu kokuya bayılıyorum” demesi pes dedirtti. Sosyal mesafenin hiçe sayan grup daha sonra asker adayını havaya atarak, “En büyük asker bizim asker” sloganları attı. Grup içindeki kişilerin birçoğunda ise maske olmadığını gözlerden kaçmadı. Yaşanan olaylar ise kameraya saniye saniye yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı