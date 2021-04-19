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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı

Asker kaçağı gençlerin akşam kaçamağı pahalıya patladı

Gençlerden görüntü

Askerlik Yoklaması Trol 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Alkolmetre üflemesinden görüntü
-Ruhsatsız tüfekten görüntü
-Detaylar

( DENİZLİ )- Akşam gezmesi pahalıya patlayan yoklama kaçağı 3 gencin aracında ruhsatsız tüfek çıktı DENİZLİ

- Denizli’de Yunus timlerinin şüphelenerek durdurduğu araçta ruhsatsız tüfek çıktı. Araçta bulunan 3 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza işlem uygulanırken sürücünün ehliyetsiz şahısların 3’ünde askerlik yoklamasına gitmediği ve arandığı ortaya çıktı. Olay Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde Yunus timleri şüphelendikleri 20 BY 117 plakalı aracı durdurdu. Araçta bulunan 3 gence neden dışarıda oldukları sorulduğunda ise gezmek için dışarı çıktıklarını söyledi.

Araçta yapılan kontrollerde ise ruhsatsız tüfek çıktı. Şahısların kimlik kontrollerinde ise sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ayrıca 3 şahsın askerlik yoklamasına gitmedikleri ve bu sebeple arandıkları ortaya çıktı. Akşam gezmesi ise gençlere pahalıya mal oldu. 3 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve ehliyetsiz araç kullanma gibi maddelerden yaklaşık 15 bin TL ceza işlemi uygulandı. (FP-MB-
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