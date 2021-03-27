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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Asker eğlencesinde silahlar susmadı...O anları ‘Mermi gibi git gel kardeşim’ yazısıyla paylaştılar

Asker eğlencesinde silahlar susmadı...O anları ‘Mermi gibi git gel kardeşim’ yazısıyla paylaştılar

Konvoy yapmaları

Sosyal Medya Araç Konvoyu Asker Eğlencesi Havai Fişek Grup Genç 

-meşale ve havai fişek patlatmaları
-Tabancayla havaya ateş etmeleri
-Müzik eşliğinde oynamaları

( ANTALYA )- Korona virüs tedbirlerinin de hiçe sayıldığı eğlencede tabancalarıyla havaya defalarca ateş ettiler ANTALYA

- Antalya’da bir grup genç, korona virüs tedbirlerini hiçe sayıp meşale ve havai fişekler eşliğinde asker eğlencesi düzenledi.
Pandemi kurallarını ihlal eden gençler, bununla da kalmayıp havaya defalarca tabancayla ateş edip tehlike saçtılar.Kontrollü normalleşme sonrası vaka sayılarının arttığı şu günlerde, özellikle mutasyonlu virüsle birlikte bulaş oranı arttı. Haftalık vaka tablosunda 100 binde 119,18 oranıyla kırmızı alarm veren Antalya’da ise bir grup gencin düzenlediği asker eğlencesi, pes dedirtti. Meşaleler eşliğinde araç konvoyu yapan gençler, camlardan sarkarak ellerindeki tabancaları defalarca ateşledi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, bir gencin ise tabancayı yatık tutarak ateşlemesi korkuttu. Gencin ateş ettiği bölgede evlerin olduğu görüldü.
"Mermi gibi git, gel kardeşim"Konvoy sonrası maske ve sosyal mesafesiz müzik eşliğinde eğlenmeye devam eden gençlerin, bu eğlencelerini sosyal medya hesaplarından ‘Mermi gibi git gel kardeşim’, Artık Samsun düşünsün’ yazısıyla paylaşması ise dikkat çekti.
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