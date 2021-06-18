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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Asker eğlencesinde drift yapan trafik magandaları kamerada

Asker eğlencesinde drift yapan trafik magandaları kamerada

Drift yapmaları

Kamera Asker Eğlencesi Cep Telefonu 

-Konvoy yapmaları
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Avcılar’da ve Esenyurt’ta dün akşam saatlerinde asker eğlencesi adı altında abartı egzozlu araçlarla konvoy yapıp drift atan ve yüksek sesli müzükler açarak sokağa çıkan trafik magandaları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler, Avcılar Cihangir Mahallesi, Denizköşkler Mahallesi Sahil Otoparkı ve Esenyurt Yunus Emre Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından kaydedildi. Asker uğurlama eğlencesi adı altında maskesiz bir şekilde sokağa çıkan gençler, abartı egzozlu araçlarıyla kornalara basıp yüksek sesli müzik dinledi. Araçlarıyla drift de yapan gençler, çevreye rahatsızlık verdi. Yaşanan anların bir benzeri de Esenyurt Yunus Emre Mahallesi’nde kaydedildi. Akşam geç saatlerde son ses müzikli konvoy yapıp eğlenen gençler, vatandaşlara yine rahatsızlık verdi. Yaşanan cep telefonu kameralarına yansıdı.
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