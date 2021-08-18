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Asker eğlencesi meydan muharebesine döndü
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Asker eğlencesi meydan muharebesine döndü

Asker eğlencesi meydan muharebesine döndü

KAVGADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

( AYDIN ) AYDIN

Savaş Hastane Asker Eğlencesi Meydan Savaşı Meydan Muharebesi 


- Aydın Efeler’de bir gencin asker eğlencesi meydan savaşına döndü. Silahların kullanıldığı ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada iki kişi bacağından vurularak yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Her şeyin oldukça neşeli ve mutlu başladığı eğlence, gecenin ilerleyen saatlerinde adeta savaşa döndü. İlginç olay Efeler ilçe merkezi Orta Mahalle’de yaşandı. Mahalle’de yaşayan bir gencin askere gidecek olması nedeniyle yakınları tarafından eğlence düzenlendi.
Gecenin ilk saatlerinde davetliler gönüllerince eğlenirken gecenin ilerleyen saatlerinde iddiaya göre alkolün de etkisi ile davetliler birbirine girdi. Kavganın çıkış sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde önce iki grup arasında kavga çıkıyor. Ardından silahların da kullanıldığı kavgada sandalyeler havada uçuyor. Polis tarafından el konulan olayda ayağından vurulan 2 kişi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
(İK-Y)
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