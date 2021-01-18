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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aşkale’de karla mücadele çalışmaları

Aşkale’de karla mücadele çalışmaları

kar kaldırma çalışmaları

( ERZURUM ) - ERZURUM

Kar Temizliği Karla Mücadele Kaldırımlar 


- Bugün sabah saatlerinde başlayan yoğun Kar yağışı sonrası Aşkale Belediyesi ekipleri Kar temizleme çalışmalarına başladı.
Belediye personelleri mesaiye sabah erken başlayarak merkezi yerler başta olmak üzere ilçe genelinde tuzlama ve kar temizliği yaptılar. Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Uzun zamandan beri yağmayan Kar yağışı nihayet ilçemizde başladı.
Metereolojinin uyarılarını dikkate alarak personelimiz, araç ve gereçlerimizle hazır kıta bekliyorduk. Kar yağması ile birlikte vatandaşlarımız zorluk çekmemesi için erkenden Kar temizliğine başladık. Merkezi yerlerde, Yolları tuzlama yaparak kaldırımların temizliğini tamamladık. Ve mahalle aralarının Kar temizleme işlemlerine devam ediyoruz. Personelime özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Gün içerisinde devam eden Kar yağışı ile birlikte Aşkale Belediye ekipleri de hazır kıta bekletiliyor. (CD-AT)
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