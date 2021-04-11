Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Aşkale'de bahar temizliği

Aşkale'de bahar temizliği

Çalışmalardan detay

( ERZURUM )- Belediye ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokakları yıkadı ERZURUM

Bahar Temizliği İlkbahar 


- Yoğun ve zorlu geçen Kış ayları sonrasında İlkbahar'a merhaba denilen bu günlerde Aşkale Belediyesi, Ekipleri ile ilçe merkezinde bahar temizliğini başlattı. Dezenfekteli suyla merkezi yerler başta olmak ilçe genelinde sürdürülen çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi. Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış konuya ilişkin yaptığı açıklamada. ‘’Uzun zamandan beri hüküm süren kış aylarından sonra Bahara merhaba dedik. Bizlerde ekiplerimiz ile birlikte başta ilçe merkezimiz olmak üzere temizlik çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Kovit önlemleri çerçevesinde yıkanan suya dezenfekte kattık hem temizlik hem dezenfekte iki işi birlikte yapıyoruz. Tedbirlerimizi her alanda uygulamaya devam ediyoruz ilçemiz ve insanlarımız için çalışmalara devam edeceğiz" dedi.
(CD-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Slovenya'da Kurbağa GöçüSlovenya'da Kurbağa Göçü
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement