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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Aşkale beyaz gelinliğini giydi

Aşkale beyaz gelinliğini giydi

karlı sokaklardan detaylar

Güzergah Kar Temizliği 

-çalışmalardan görüntü

( ERZURUM )- Karayolları ekipleri yollarda temizleme çalışması yaptı ERZURUM

- Kış mevsimi aylarına girilmesine rağmen yağmayan kar nihayet bu sabaha karşı etkili oldu. Erzurum tarihinde pek nadir olarak görülen Kar yağmaması bu sene yaşandı, fakat nihayetinde beklenen yağış gelerek etrafı beyaz gelinlik gibi süsledi. Yüksek kesimlerde daha çok hissedilen Kar yağışı Aşkale İlçe merkezinde daha az görüldü.
Karayolları ekipleri dün akşamdan beri E-80 ile D-100 ana yollar güzergahları ile Aşkale Bayburt (Kop Dağı) geçitlerinde kar temizliği ve tuzlama yaparak sürücülerin zor anlar yaşamaması için olağan çaba sarf ettiler (CD-AT)
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