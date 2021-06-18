Asırlık dükkan da son kalay ustası

-Kalaycıdan detay

-Çıkan ateşten detay



( SİVAS -ÖZEL)- Sivas’ın Zara ilçesinde kalaycılık mesleğinin son temsilcisi olan Osman Öncü, asırlık dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor SİVAS



- Sivas’ın Zara ilçesinde kalaycılık mesleğinin son temsilcisi olan Osman Öncü, asırlık dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Sivas'ın Zara ilçesindeki Kalay ustası mesleğinin unutulmaması için işine dört elle sarılıyor. Müşterilerinin getirdiği yıpranmış bakır kapları harlı ateşle kumlama yaparak eski görümüne kavuşturuyor. Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında gösterilen kalaycılık mesleğine başka çırak bulamadığı için oğlunu yetiştiriyor. Kalay ustası Osman Öncü, Zara’da kendinden başka kimsenin bu işi yapmadığını belirterek, “Ben bu mesleği babamdan öğrendim. Babamda babasından öğrenmiş, bende oğluma öğrettim. Bu nesli bu mesleği devam ettirmek istiyoruz. Zahmetli iş ama parası tatlı, kazancı güzel. Çalışıp evimizi geçindiriyoruz, dört nesildir devam ediyor. İnşallah oğlumda kendi oğlunu yetiştirir ve bu kuşak devam eder gider. Zara’da bir tane kalaycı kaldı başkada kimse kalmadı. Bu dükkan yüz senelik dükkan belki yüzü de geçti. Burada dedem de çalıştı babamda çalıştı bende çalıştım oğlumda çalışıyor. İnşallah oğlumda ilerletecek oğluna alıştıracak bu mesleğe devam edeceğiz bırakmayacağız. Ömrümüz yettiğince çalışacağız Allah izin verirse bu mesleği Zara’da devam ettirmeyi düşünüyoruz” dedi.



