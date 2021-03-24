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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Asırlık çınar ağaçlarının üzerinde yuva yapan gri balıkçıl kuşlar ilgi odağı oldu

Asırlık çınar ağaçlarının üzerinde yuva yapan gri balıkçıl kuşlar ilgi odağı oldu

Kuşlardan detay

Asırlık Çınar 

-Yuvalarından detay

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

- Uzun bacakları ve boyunları ile ilgileri sürekli üzerine çeken gri balıkçıl kuşları, şehir merkezinde bulunan asırlık çınar ağaç dallarında oluşturdukları yaşam alanları ile ilgi odağı oldu. İklimi ve coğrafi şartlarıyla "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen Iğdır farklı kuşlara ev sahipliği yapıyor. Şehrin merkezinde bulunan asırlık çınar ağaçlarının tepesinde yuva yapan gri balıkçıl kuşlar, sulak alanlar yerine şehir merkezindeki ağaçları tercih ediyor. Bu özelliklerinden dolayı vatandaşların da ilgisini çeken kuşlar ilgi odağı oldu. Sazlık alanlara yakın avlanan ve genelde çok gizlenmeden açık alanda görünür olan gri balıkçıl kuşlar şehir merkezini sevmiş görünüyor. (ET-AT)
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