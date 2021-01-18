Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Asırlık ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor

Asırlık ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor

Tarihi ağaç parçalarından yapılan sanat eserlerinden detaylar

Ahşap Ev Sanat Eseri Gesi Irak 

-Ahşap oyma ustası Talip Bıçak ile röportaj
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) - Yıkılan binalardan kalan asırlık ağaç parçalarını sanat eserine dönüştürüyor- 150 yıldan 350 yıla kadar eski kütüklerden harika ürenler elde ediyor- Yarım asırlık ahşap oyma ustası Talip Bıçak;- "350 yıllık camiden çıkma ağaç parçalarına oyma yapmışlığım var"- "Bizim işimiz sabır isteyen bir iştir, bu işi en başta sevmek gerekiyor"- "Sanat sonsuzdur ve hayal gücüyle bağlantılıdır" ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de yarım asırlık ahşap oyma ustası Talip Bıçak, 150 yıldan 350 yıla kadar eski ağaç kütüklerini işleyerek sanat eserine dönüştürüyor. Ahşap oyma ustası Talip Bıçak, küçük yaşlarda Arnavut asıllı bir ustadan öğrendiği ahşap sanatını yaşatmaya çalışıyor. Bugüne kadar birçok eser üreten Bıçak, sanatında meşe, gürgen, kestane, ceviz gibi dayanıklı ve tarihi ağaç parçalarını tercih ediyor. Ağaç parçalarını özellikle Karadeniz bölgesinde yıkılan ahşap evlerden toplayan Bıçak, 150 yıldan 350 yıla kadar eski kütükleri işleyerek sanat eserine dönüştürüyor. "350 yıllık camiden çıkma ağaç parçalarına oyma yapmışlığım var" Konuyla ilgili konuşan yarım asırlık ahşap sanatçısı Talip Bıçak, "Eski ağaç lazım olduğu zaman genellikle Karadeniz yörelerini tercih ediyoruz. Bu bölgelerde yıkılan evlerin ana direği olan dış kütükleri kullanıyorum. Evin tarihi 150 yıllık meşe ağacının da büyüklüğünü düşündüğümüz zaman çok eski olduğunu anlayabiliyoruz. Ben o eski kütüklerden kendime biçtirdim. 350 yıllık camiden çıkma parçalara da oyma yapmışlığım var. Kırılan parçalara ekleme yaptım ve tamamladım" diye konuştu.
"Sanat sonsuzdur ve hayal gücüyle bağlantılıdır" Oyma sanatının sabır isteyen bir iş olduğunun altını çizen Bıçak, ustanın usta olabilmesi için yetiştirdiği çırağın kendisini geçmesi gerektiğini söyledi.

Bıçak, "Bu işi en başta sevmek, hatta severek başlamak gerekiyor. Bir çırağı yetiştirmek istediğinizde ortalama bir buçuk senede öğrenebilir. Oyma sanatı sonsuzdur. Ben bunları yaptım ve öğrendim diye bir şey yok. Sanat sonsuzdur ve senin hayal gücünle bağlantılıdır. Ben 50 yıldır bu işin içindeyim ama dört dörtlük oymacıyım diyemiyorum. Öğrettiğin çırak seni geçmezse sen usta değilsin çok şükür beni geçenler oldu. Bizim işimiz sabır isteyen bir iştir. Çırak yetiştirmek bu çağda oldukça zor" ifadelerini kullandı. (ÇAĞ-y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı