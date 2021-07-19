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Aşırı yüklenmelere trafolar dayanmıyor
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aşırı yüklenmelere trafolar dayanmıyor

Aşırı yüklenmelere trafolar dayanmıyor

trafodan duman çıkma anı

Polis Elektrik Trafosu Yangın Aşı Yangına Müdahale 

-itfaiye ekiplerinin gelmesi
-itfaiye ekiplerinin trafoya müdahalesi
-genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da Dicle Elektrik'e (DEDAŞ) ait trafo aşırı yüklenmeden dolayı ısınarak patladı.Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteysti Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aşırı yüklenmeden dolayı elektrik trafosu patladı. Trafodan dumanın çıktığını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, çevre güvenliğini aldı. DEDAŞ yetkililerinin de akımı kesmesiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Öte yandan, kentte yanan çok sayıda trafolarla ilgili onarım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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