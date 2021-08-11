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Aşırı yağışlarda çay taştı, birçok araç ve işyeri su altında kaldı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aşırı yağışlarda çay taştı, birçok araç ve işyeri su altında kaldı

Aşırı yağışlarda çay taştı, birçok araç ve işyeri su altında kaldı

Sel suları

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-Araçların su altında kalması
-İşyerlerinin su basması
-Detaylar

( KASTAMONU )- Kastamonu’da aşırı yağışlar sele yol açtı, birçok işyeri ve araç su altında kaldı KASTAMONU

- Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel baskınları yaşandı. Aşırı yağışlar nedeniyle Azdavay’dan geçen çay taştı ve birçok araç ile işyerinin su altında kalmasına neden oldu. Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün kuvvetli yağış beklentisini açıklamasının ardından dün akşam saatlerinden itibaren bölgede sağanak yağışlar sürüyor. Sabah saatlerinde Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle ilçeden geçen çay taştı. Çayın taşması ve sağanak yağış nedeniyle birçok araç ve işyeri sel sularının altında kaldı. Vatandaşlar, işyerlerindeki suları tahliye edebilmek için çaba sarf ederken, belediye, DSİ, Karayolları, itfaiye, İlçe Özel İdarede sel sularının tahliyesi ve kapanan yolların tekrar açılabilmesi için aralıksız çalışmalarını sürüyor. (Vİ-GY
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