Aşırı yağışlar Akhisar’da köy yollarını kapattı araziler sular altında kaldı

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( MANİSA ) MANİSA



- Dün gece geç saatlerde başlayan sağanak yağışlar Akhisar’da köy yollarını kapattı. Derelerin debisi aşırı yükselirken taşkınların ardından yollar göle döndü. Aşırı yağışlar nedeniyle Zeytinliova - Sünnetçiler Mahallesi arasında bulunan Köşk yolu aşırı su ve sel baskını nedeniyle Zabıta ekipleri tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yağışlar nedeniyle suların yükselmesi sonucu Kapaklı-Mecidiye arasında bulunan yolun zabıta ekiplerince geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Bir çok kırsal mahallede ise araziler sular altında kaldı. (BG-SC-NSO-Y)



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