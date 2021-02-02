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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Aşırı yağışlar Akhisar’da köy yollarını kapattı araziler sular altında kaldı

Aşırı yağışlar Akhisar’da köy yollarını kapattı araziler sular altında kaldı

arazilerden görüntü

Sağanak Yağış Bild Sel Baskını Köy Yolları Zabıta 

-çalışmalardan detaylar
-sel görüntüleri

( MANİSA ) MANİSA

- Dün gece geç saatlerde başlayan sağanak yağışlar Akhisar’da köy yollarını kapattı. Derelerin debisi aşırı yükselirken taşkınların ardından yollar göle döndü. Aşırı yağışlar nedeniyle Zeytinliova - Sünnetçiler Mahallesi arasında bulunan Köşk yolu aşırı su ve sel baskını nedeniyle Zabıta ekipleri tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yağışlar nedeniyle suların yükselmesi sonucu Kapaklı-Mecidiye arasında bulunan yolun zabıta ekiplerince geçici olarak trafiğe kapatıldığı bildirildi.
Bir çok kırsal mahallede ise araziler sular altında kaldı. (BG-SC-NSO-Y)
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