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Aşırı sıcaktan bunalanlar derelerde ve akarsulara akın etti, sokaklar boş kaldı
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aşırı sıcaktan bunalanlar derelerde ve akarsulara akın etti, sokaklar boş kaldı

Aşırı sıcaktan bunalanlar derelerde ve akarsulara akın etti, sokaklar boş kaldı

boş cadde ve sokaklar,

Su Aşı Gölgeli Hayvan 

-hayvanların gölgeliklerde serinlemeye çalışması,
-gençlerin ve çocukların suya girerek serinlemeye çalışması,
-çocukların suyla oynaması,
-genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar boş kalırken, ilçe merkezi sessizliğe büründü. Serinlemek isteyen vatandaşlar ise derelere ve akarsulara akın ederken, hayvanların gölgelik yerlerde soluklanması ve bir vatandaşın sıcaktan etkilenen atını üzerine su dökerek serinletmeye çalışması ise dikkat çekti. Türkiye genelinde etkili olan aşırı sıcaklar vatandaşları zorlamaya devam ediyor. Gaziantep'te de etkili olan aşırı sıcaklar sonrası Yavuzeli ilçe merkezi sessizliğe büründü. 40 dereceyi bulan sıcak havadan olumsuz etkilenmek istemeyen vatandaşların büyük bir kısmı evlerinden dışarı çıkmayınca cadde ve sokaklar boş kaldı. Serinlemek isteyen bazı vatandaşlar ise dere kenarlarına ve akarsuların olduğu alanlara akın etti. Çocuklar ve gençler derelerde serinlemeye çalıştı Derelere girerek serinlemeye çalışan vatandaşlar, serinlemek için başka çarelerinin bulunmadığını vurguladı. Sıcak hava nedeniyle Yavuzeli ilçesine bağlı Karapınar sulak alanına geldiklerini söyleyen gençler, serinlemeye çalıştıklarını vurguladı. Sıcaktan etkilenen çocuklar ise suyla oynayarak serinlemeye çalıştı. Sıcaktan etkilenen hayvanlar gölgelere sığındı İlçe merkezindeki hayvanların gölgelik yerlerde soluklanması ve bir vatandaşın sıcaktan etkilenen atını üzerine su dökerek serinletmeye çalışması ise dikkat çekti. (SVY-SD-
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