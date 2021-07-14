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Aşırı sıcaklarda sokak hayvanları için seferber oldular
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aşırı sıcaklarda sokak hayvanları için seferber oldular

Aşırı sıcaklarda sokak hayvanları için seferber oldular

kaymakam Mustafa Yaman ve beraberindeki komutan ve emniyet müdürü

Emniyet Müdürü Jandarma Kamu Kurum ve Kuruluşları Hayvan Sokak Hayvanları 

-polis ve jandarmalar
-vatandaşlar
-çocuklar
-parklara su ve yem bırakmaları
-Kaymakam Yaman'ın açıklamaları
-detaylar

( GAZİANTEP )- Nizip'te sokak hayvanlarına devlet şefkati- Kaymakam, jandarma, polis ve vatandaşlar, sokaklara hayvanlar için su ve mama bıraktı GAZİANTEP

- Gaziantep'te süren aşırı sıcaklardan etkilenen sokak hayvanları için seferberlik başladı.
Nizip ilçesinde kaymakam, jandarma, polis ve vatandaşlar, sokak hayvanları için park ve bahçelere su ve mama bıraktı.Gaziantep'in Nizip ilçesinde son dönemlerde artan sıcaklıklar nedeniyle "Canlara Can Suyu Verelim" projesi start aldı. Proje kapsamında Kaymakam Kemal Şahin, Nizip Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Jandarma Karakol Komutanı Yarbay Mehmet Diki, hayvanseverler ve vatandaşlarla birlikte park park dolaşarak, sokak hayvanlarına su ve yem bıraktı. Polis ve jandarma ekiplerinin de katıldığı programa çocuklar da ilgi gösterdi.Kaymakam Şahin, hayvanlara duyarlılık gösteren herkese teşekkür ederek, tüm bölge halkına çağrıda bulundu. Başta kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri olmak üzere tüm vatandaşlardan, ev ve işyerlerinin önüne sokak hayvanları için su ve kap koymalarını rica etti.
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