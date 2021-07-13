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Aşırı sıcak havada limonata ve meyan kökü şerbetine yoğun talep
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Aşırı sıcak havada limonata ve meyan kökü şerbetine yoğun talep

Aşırı sıcak havada limonata ve meyan kökü şerbetine yoğun talep

Şerbet ve limonata satıcısından görüntü

Hava Sıcaklığı 

-Vatandaşların limonata ve şerbeti içmesi
-Mikail Dursun konuşması
-Yılmaz Pala konuşması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da yüksek hava sıcaklığı hayatı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşlar serinlemek için ev yapımı limonata ve meyan kökü şerbetini tercih ediyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulunduğu Diyarbakır’da bazı vatandaşlar serinlemek için havuzlara giderken, bazı vatandaşlar ise ev yapımı limonata ve meyan kökü şerbeti ile serinlemeye çalışıyor. Vatandaşların yoğun talep gösterdiği ev yapımı limonata satıcısı Mikail Dursun, "Sıcak olduğu için ferahlatıyor, limonatayı kendimiz evde yapıyoruz. Limonata acı olmaması gerekir. Limonun kabuğunun mutlaka çıkarılması, saf ve doğal olması daha iyi oluyor” dedi.
Meyan kökü şerbetinin kış aylarında satılmadığını yaz aylarında daha çok satıldığını belirten meyan kökü şerbetçisi Yılmaz Pala ise, “Yaz aylarında hava sıcaklığından dolayı meyan kökü şerbeti soğuk içiliyor. Şerbet mide, böbrek ve bağırsağa iyi geliyor. Özellikle sabah aç karnına içilmesinin daha yararlı olur. Şerbet yaz aylarında içildiğini için kış aylarında satılmıyor” diye konuştu.
(SI-AKK-Y)
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