Aşırı rüzgar 50 yıllık çınar ağacını devirdi

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-- esnaf emre sarıkaya rop



( MANİSA ) -- Altında bulunan manav tezgahından son anda kaçtılar MANİSA



- Manisa'nın Kula ilçesinde aniden değişen hava şartları, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı rüzgar toz bulutlarına yol açarken, ilçedeki bazı noktalarda da ağaçlar devrildi. İlçe merkezinde aşırı rüzgara dayanamayan 50 yıllık çınar ağacı devrilirken, ağacın altında bulunan manav tezgahı dağıldı. Manisa'nın Kula ilçesinde akşam saatlerinde aniden değişen hava şartları, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı rüzgarla birlikte başlayan yağmur yağışında ilçenin sokakları toz bulutlarıyla kaplanırken, bazı noktalarda ise aşırı rüzgara dayanamayan ağaçlar devrildi. İlçe merkezinde aşırı rüzgarla birlikte sallanmaya başlayan çınar ağacı devrilirken, ağacın altında bulunan manav tezgahı ise dağıldı. O anlarda manav tezgahında bulunan esnaf Emre Sarıkaya ise, ağacın devrildiğini gördükten sonra kaçtığını şu kelimelerle anlattı: "Bir anda toz fırtınası geldi. Ağaçlar sallanmaya başladı.

Çınar ağacı tam devrilirken, biz altında zor kaçtık. Sonrasında yine rüzgarla birlikte elektrik teller birbirine değdi, üzerimize kıvılcımlar geldi. Ama biz kaçarak kurtulduk, herhangi bir sıkıntımız yok çok şükür. " ifadelerini kullandı. (HY-

