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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Aşırı hız nedeni ile tıra arkadan çarptı, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Aşırı hız nedeni ile tıra arkadan çarptı, hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Kazadan cep telefonu görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

İlk Müdahale Ağır Yaralı Cep Telefonu Aşırı Hız Polis Ekipleri 


- Diyarbakır’da bir sürücü, aşırı hız nedeni ile önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü, hurdaya dönen araçtan sağ kurtarıldı. Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yenihal kavşakta meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün gece saatlerinde aşırı hız yaptığı Citroen marka otomobil, tıra arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulduktan sonra durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, hurdaya dönen aracın içinden ağır yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (MB-YRT
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