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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aşırı hız can aldı; 2 ölü, 1 yaralı

Aşırı hız can aldı; 2 ölü, 1 yaralı

Araç içinden kaza yeri görüntüsü

( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

Trafik Kazası Bild Aşırı Hız Direksiyon Trol 


- Eskişehir’de aşırı hız sonucu meydana geldiği belirtilen trafik kazasında, aynı araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza sabah saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolu Keskin mahallesi kavşağında meydana geldi. Bursa istikametine giden H. M. T.'nin kullandığı 32 BA 307 plakalı Fiat marka otomobil, Keskin mahallesi kavşağında sürücünün aşırı hızdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün virajı alamayarak aracıyla kaldırıma çarpması sonucu takla atarak yol kenarında ters halde durabildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Hayrettin Kabasakal (29) ve Betül Parlar (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücüsü H. M.T. ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülerek yapılan ilk tedavisinin ardından taburcu edildi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü H.M.T. gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Kazada otomobil kullanılmaz hale geldi. (AFÇ-Y)
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