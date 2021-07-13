Aşırı dozda uyuşturucu alan genç direksiyon başında hayatını kaybetti

-EKİPLERİN ÇALIŞMALARI

-ARKADAŞINI KAYBEDEN E.D.NİN GÖRÜNTÜSÜ

-GENEL VE DETAYLAR



( AYDIN ) AYDIN



- Tatil için Ankara ve Bursa’dan yola çıkan iki asker arkadaşının hayallerini uyuşturucu yıktı. Kiraladıkları otomobil Ankara’dan yola çıkıp Bursa’dan asker arkadaşını yanına alan 26 yaşındaki Burak K. iddiaya göre aşırı dozda uyuşturucu alınca tatil yolunda hayatını kaybetti. Acı olay Burak K.’nin arkadaşı yola devam etmek için direksiyon başındaki arkadaşını uyarmak istediğinde ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre; Ankara’da bayan kuaförü olarak çalışan Burak K. aynı devre olarak askerlik yaptığı Bursa’daki asker arkadaşı E.D. ile güzel vakit geçirmek için plan yaptı. Ankara’dan Bursa’ya gelen Burak K. dün Bursa’dan bir araç kiralayıp arkadaşını da yanına alarak Muğla Akyaka’da tatil yapmak için yola çıktı. Gece yolda uyuşturucu madde aldığı belirtilen Burak K. kendini kötü ve yorgun hissedince Aydın Muğla Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girerek burada mola verdi. Burada fenalaşan Burak K. uyuşturucu aldığı için de hastaneye gidemeyince araç içerisinde iyileşmeyi bekledi. Burak K. aracın direksiyon koltuğunu yatırıp uyumaya çalıştı. Arkadaşı da yan koltukta uyudu. Sabah güneş doğduğunda arkadaşını uyandırıp yola devam etmek isteyen E.D. devre arkadaşını bir türlü uyandıramayınca kontrol etti. Nefes almayan arkadaşının durumundan şüphelenen şahıs 112’yi arayarak ambulans istedi. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirleyince durum polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın ölümünü şüpheli bulunca bölgeye narkotik ekipleri de sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Burak K.’nin aldığı uyuşturucunun etkisi ile hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gece yerlere yatıp üzerindeki kıyafetleri çıkarmış Bölgeye gelen polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemde hayatını kaybeden Burak K.’nın gece fenalaştığı ve üzerindeki kıyafetleri çıkararak rahatlamaya çalıştığı belirlendi. Oldukça bitkin düşen gencin çorabının birini çıkarıp diğer çorabını çıkaramadan aracın koltuğuna yattığı ve bir daha kalkamadığı belirtildi. Şahsın yakalanma ve hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılmasından endişe ettiği için sağlık ekiplerine aramadığı tahmin ediliyor. (İK-

