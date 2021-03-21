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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Aşırı alkol aldıktan sonra sulama kanalına düşen şahıs parasını polise sordu

Aşırı alkol aldıktan sonra sulama kanalına düşen şahıs parasını polise sordu

Olay yerinden görüntü

Bağlama Sulama Kanalı Harekete Geç Polis Ekipleri Basın Mensupları 

-Alkollü şahsın sulu kanal içinde görüntüsü
-Alkollü şahsın suya düşüp kalkması
-Şahsın basın mensuplarına küfretmesi, tehdit ve hakaretleri
-AFAD ekiplerinin kanal içinde görüntüsü
-AFAD ekiplerinin şahsı halatla bağlaması
-Sırılsıklam olan ve pantolonu düşen şahsın AFAD görevlisi tarafından pantolonunun kaldırılması
-Şahsın halatla çekilerek kanaldan çıkarılması
-Şahsın sedyeye bindirilmesi
-Şahsın ekiplere güçlük çıkarması
-Şahsın polis memurlarına parasını sorması
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY )- DSİ’nin sulama kanalına düşen ve sırılsıklam olan alkollü şahıs basın mensuplarına küfrederek cebindeki parasını polis memurlarına sordu AKSARAY

- Aksaray'da aşırı alkol alan şahıs dağlık araziden geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Ayakta durmakta güçlük çeken ve kısmen dolu olan sulama kanalında sırılsıklam olan şahıs defalarca suya düşerken, kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına küfür, hakaret ve tehditler savurdu. AFAD ekiplerince kanaldan çıkarılan şahıs cüzdanındaki ıslanan parasını da polis memurlarına sordu. Olay, Aksaray’ın Güzelyurt İlçesi Yolu Kireçlik mevkiinde bulunan dağlık arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dağlık alanda aşırı alkol alan ve alkolün etkisiyle dengesini kaybederek DSİ’ye ait sulama kanalına düşen Emrah Korkmaz (30) polis, 112 ve AFAD ekiplerini harekete geçirdi. Çevredeki vatandaşların sulama kanalına bir şahsın düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım, İl Afet Acil Durum (AFAD) ve polis ekipleri sevk edildi. Düşen pantolonunu AFAD ekipleri kaldırarak bağladı Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri halat marifeti ile kısmen su dolu olan sulama kanalına girdi. Ayakta bile duramayan Emrah Korkmaz defalarca suya düşüp kalkarken, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına hem küfretti, hem de tehditler savurdu. AFAD ekiplerince güçlükle kontrol altına alınmak istenen alkollü şahıs adeta sırılsıklam oldu. Pantolonu düşen alkollü şahsın pantolonunu kaldırarak bağlayan AFAD ekipleri bir süre şahsı sakinleştirmeye çalıştı. AFAD ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu sulama kanalından çıkarılan alkollü şahıs bu kez de 112 Acil Yardım ekiplerine güçlük yaşattı. Ambulansa binmemekte ısrar eden şahıs güçlükle ambulansa bindirildi. Cüzdanındaki parasını polise sordu Ambulansa bindirildiği sırada bu kez de parası aklına gelen Emrah Korkmaz, cebinde bin 600 TL parası olduğunu belirterek, “Ağabey cüzdana bak cüzdana param vardı, 1 Milyar 600. 1 Milyar 600 lira para var. Pantolonu bana versene” dedi.
Sedyeden inerek polis memurlarına parasını soran alkollü şahıs polis ekipleri tarafından güçlükle tekrar ambulansa bindirildi. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan Emrah Korkmaz burada tedavi altına alındı. (YC-
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