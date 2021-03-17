ASİMED Başkanı Eğilmez: “ABD ve Yunanistan terör sevicilikten vazgeçemiyor”

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( ERZURUM ) ERZURUM



- ASİMED Başkanı Savaş Eğilmez, 1982’de Los Angeles’te şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili Sasunyan'ın salıverilmesi kararını protesto ettiklerini söyledi.



Eğilmez, “ABD ve Yunanistan terör sevicilikten vazgeçemiyor” dedi.

Türk Başkonsolosu Kemal Arıkan’ın katili Sasunyan için tahliye kararının verildiğini belirten Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, “1975 yılında Lübnan’da kurulan Asala terör örgütü, resmi kayıtlara geçtiği şekliyle 22 ülkenin, 38 şehrinde 39’u silahlı, 70’i bombalı ve 1’i işgal olmak üzere toplam 110 terör eylemi gerçekleştirmiştir. Resmi olmayan kayıtlardaysa 182 eylem görülmektedir. PKK terör örgütü ile de çok sıkı bir işbirliği içerisinde olan bu terör örgütü gerçekleştirdiği eylemlerde, onlarca sivilin yanında 42 Türk diplomatını da şehit etmiştir. Şehit Türk diplomatlarından biri de Kemal Arıkan idi. Ermeni kökenli Hampig Sasunyan ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta, kırmızı ışıkta duran otomobilinin içinde kurşunlanarak öldürülmüştü. Sasunyan yakalanırken firar eden diğer terörist Krikor Saliba'nın aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü iddia edilmişti. Afsız ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hampig Sasunyan yazık ki bugünlerde tahliye ediliyor. Suçunu kabul etmesi ve özür dilemesi karşılığında, şartlı salıverilme yasağı kaldırılan Sasunyan, son olarak 2019 yılında şartlı salıverilmek için başvuruda bulunmuş, Aralık 2019'daki duruşmada mahkeme, Sasunyan'ın şartlı tahliyeye uygunluğuna karar vermişti. Ancak Türkiye'nin ABD yönetimi nezdindeki girişimleri sonucu Kaliforniya Valiliği veto yetkisini kullanarak, 26 Mayıs 2020'de şartlı tahliye talebinin uygunluğu kararını reddetmişti. Şimdi ise Los Angeles Bölge Yüksek Mahkemesi, Sasunyan için yeni bir tahliye kararı aldı. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un kararı temyiz etmeyeceğini açıklaması sonrasında bu salıverme eylemi kesinleşmiş oldu” dedi.

“Sasunyan, Ermenistan'da kırmızı halı ile karşılanacak”Ermenilerin Türkleri sosyal medya üzerinden tehdit ettiklerini ifade eden ASİMED Başkanı Eğilmez, “ABD'de bulunan Ermeni toplumunun tepkisinden, Sasunyan'ın yaptığını doğru bulduklarını görüyoruz ve nitekim o kadar cesaretlenmiş durumdalar ki sosyal medya üzerinden Türkleri ölümle tehdit eden mesajlar atarak, Asala terör örgütüne methiyeler düzüyorlar. Tabi ki terörist Sasunyan'ın serbest bırakıldıktan sonra Ermenistan'da kırmızı halı ile karşılanacak. Teröristin kendi ifadesiyle de 'Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda kendisine iş verilecek. Biz dernek olarak Kalaforniya Valisi Gavin Christopher Newsom’u teröre ve teröriste verdiği bu destekten dolayı elektronik posta yoluyla protesto etmeye başladık. Valiye gönderdiğimiz postalarda, Asala ve Pkk’nın eli kanlı ve bebek katili terör örgütleri olduğunu belgeleriyle hatırlattıktan sonra, başta Türk milleti olmak üzere tüm vicdan ve ahlak sahibi, hukukun üstünlüğüne ve evrensel ilkelerine inanan dünya kamuoyunun, valinin teröre verdiği bu açık desteği unutmayacağını ve bizim de unutturmayacağımızı belirtiyoruz” diye konuştu.

“Teröristler için tatil köyü Yunanistan”ABD'de yaşayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili tarihçi Jon Pahl tarafından yazılan "A Life of Hizmet" (Hizmetin Hayatı!) adlı kitap Yunanistan'da Papazisis Yayınları tarafından Yunanca piyasaya sürüldüğünü kaydeden Eğilmez, “Bununla beraber Yunanistan'da bir televizyon kanalındaki (Mega Tv) programda, eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün aleni propagandası yapıldı. FETÖ elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.“Yunanistan FETÖ mensupları için güvenli bir liman haline gelmiş”ASİMED Başkanı Eğilmez, “Yunanistan aynı PKK ve DHKP-C terör örgütleri olduğu gibi FETÖ üyeleri için de güvenli bir liman haline gelmiştir. FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde sivil toplum kuruluşları, Yunanistan'daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Dernek olarak Yunanistan başbakanı Miçotakis’ gönderdiğimiz mektupta, Yunan hükümetini FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulmasına, FETÖ'nün propaganda, finansman ve eleman devşirme faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son vermeye davet ettik” açıklamalarında bulundu.



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