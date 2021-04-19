Aşıdan korkan yaşlı adamı, İl Sağlık Müdürü ikna etti



- Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ebru Kurt mobil aşılama ekipleri birlikte aşı çalışmalarına katıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Açıkgöz, aşıdan korktuğu için Kovid aşısı olmak istemeyen yaşlı adamı ikna ederek alşı olmasını sağladı.İl genelinde devam etmekte olan Covid-19 aşısı uygulaması ile ilgili Buharkent ve Kuyucak'ta yürütülen çalışmalar sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ebru Kurt ile birlikte mobil aşılama ekiplerinin aşı çalışmalarında aşı sırası gelmiş olmasına rağmen aşı olmayan vatandaşlara Covid-19 aşısının önemini anlatarak aşılanmaları için ikna etti. Buharkent ilçesinde yaşayan Mehmet Kıvrak (67) ve eşi Hatice Kıvrak (60) çiftinden Mehmet Kıvrak'ın aşı olmayı kabul etmemesi üzerine Açıkgöz ve sağlık ekibi Kıvrak ailesinin adresine giderek ikna etmeye çalıştı. Aşı olmaktan korktuğunu ifade eden Mehmet amca yapılan görüşme neticesinde ikna edilerek aşısının yapılması sağlandı.



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