Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aşıdan korkan yaşlı adamı, İl Sağlık Müdürü ikna etti

Aşıdan korkan yaşlı adamı, İl Sağlık Müdürü ikna etti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün görüşmeleri ve aşılama çalışmaları

( AYDIN ) AYDIN

Sağlık Ekibi Yaşlı Adam 


- Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ebru Kurt mobil aşılama ekipleri birlikte aşı çalışmalarına katıldı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Açıkgöz, aşıdan korktuğu için Kovid aşısı olmak istemeyen yaşlı adamı ikna ederek alşı olmasını sağladı.İl genelinde devam etmekte olan Covid-19 aşısı uygulaması ile ilgili Buharkent ve Kuyucak'ta yürütülen çalışmalar sürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Ebru Kurt ile birlikte mobil aşılama ekiplerinin aşı çalışmalarında aşı sırası gelmiş olmasına rağmen aşı olmayan vatandaşlara Covid-19 aşısının önemini anlatarak aşılanmaları için ikna etti. Buharkent ilçesinde yaşayan Mehmet Kıvrak (67) ve eşi Hatice Kıvrak (60) çiftinden Mehmet Kıvrak'ın aşı olmayı kabul etmemesi üzerine Açıkgöz ve sağlık ekibi Kıvrak ailesinin adresine giderek ikna etmeye çalıştı. Aşı olmaktan korktuğunu ifade eden Mehmet amca yapılan görüşme neticesinde ikna edilerek aşısının yapılması sağlandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement