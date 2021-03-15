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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Aşıda öncelik Kuşadalı turizmcileri sevindirdi

Aşıda öncelik Kuşadalı turizmcileri sevindirdi

Koder Başkanı,Tacettin Özden, Atro Başkanı Ozan Sayın, Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek röportajları

( AYDIN ) AYDIN

Sosyal Medya Turizm Sezonu Yurt Dışı Uluslararası Bakanlık 


- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yaptığı, "Güvenli Turizm Programı" kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması açıklaması Kuşadalı turizmcileri sevindirdi. Covid-19 pandemisi nedeniyle zor günler geçiren turizm sektörünün uzun zamandır beklediği aşıda öncelik kararı haberi, turizmciler tarafından sevinçle karşılandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın turizm sezonunun açılmasını takiben turizm hizmetlerinin yıl boyunca kesintisiz bir şekilde açık kalmasını sağlamak amacıyla, "Güvenli Turizm Programı" kapsamında turizm sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması kararına göre “güvenli turizm sertifikalı, bakanlık veya belediye belgeli konaklama ve yeme-içme tesisleri ile seyahat acenteleri çalışanları, profesyonel tur rehberleri, turizm taşıma belgeli ve güvenli turizm sertifikalı araçlarda görev yapan şoförlere belirlenen program dahilinde Covid-19 aşısı yapılacak. “Ülkemize gelecek olan rezervasyonları olumlu yönde etkileyecek” Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Tacettin Özden yaptığı açıklamada "Uzun zamandır beklediğimiz bir haberdi. Son derece yerinde oldu. Geçen yıl, güvenli turizm sertifika programını başlatarak yine bir ilki gerçekleştirmiştik. Bu sene de bununla beraber “güvenli turizm sertifikası” alan otellerde aşılama gelmesi, bizi yine farklı bir kulvara taşıyacak, dünyanın önüne geçirecek. Dolayısıyla ülkemize gelecek olan rezervasyonları olumlu yönde etkileyecek. Turizm sektöründe çalışanların aşılanması yurt dışından ülkemize tatil amaçlı gelecek yabancı misafirlerimize güven verecek. " şeklinde konuştu.
" Sektörün toparlanması açısından önemli bir adım” Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek ise "Özellikle Avrupa Birliği ülkeleri, yaptıkları açıklamalarda seyahate çıkacak vatandaşlarına gidecekleri ülkede aşılanmış personelin hizmet etmesini istediklerini söylemişlerdi. Bu sayede istekleri yerine geldi. Turizm personelinin aşılanması iç pazara da hareket getirecek. Çünkü kendi vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla seyahate çıkabilecek. Sektörün toparlanması açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu uygulama ile de uluslararası rekabette Türkiye'nin önü açılacaktır." diye konuştu.
“Türkiye turizmi için belki de devrim yaratabilecek bir adım” Aydın Profesyonel Turist Rehberleri Odası (ATRO) Başkanı Ozan Sayın ise “Bu çok önemli bir adım. Türkiye turizmi için belki de devrim yaratabilecek bir adım çünkü şuan da Türkiye turizmi bu aldığı kararla bir çok komşusunun örneğin Yunanistan gibi, Akdeniz çanağındaki komşularımızın önüne geçmiş durumdayız. Eğer biz bu ayın sonuna kadar tüm turizm çalışanlarını aşılayabilirsek eminim yurtdışından gelecek, Türkiye’ye gelmeyi dört gözle bekleyen insanların sayısı da artacaktır. Bu çok büyük bir öncelik bizim için, çok değer veriyoruz” (ZH-OD-Y)
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