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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Aşı olan milletvekili korona virüse yakalandı

Aşı olan milletvekili korona virüse yakalandı

Taşdoğan'ın korona virüse yakalandığını açıkladığı twitin fotoğrafı

Hastalık Sosyal Medya Hastane Akalan Milletvekili 

-Arşiv görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te 14 Ocak'ta ilk doz yeni tip corona virüs aşısı olan MHP'nin doktor milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'nın covid 19 testi pozitif çıktı. MHP Milletvekili Muhhittin Taşdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Özel bir hastanede tedavisi süren Taşdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Taşdoğan, mesajında, "Düzenli olarak yaptırmakta olduğum Covid-19 testi bugün pozitif çıkmıştır. Hastanede izolasyon altında, tedavime devam edilmektedir. Sağlık durumum genel olarak iyidir. Dualarınızı bekliyorum. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin" ifadelerini kullandı. İlk dozu olmuştu Taşdoğan, Gaziantep'te 14 Ocak'ta başlayan aşılamalar kapsamında Abdülkadir Devlet Hastanesi’nde ilk doz korona virüs aşısını yaptırmıştı. Taşdoğan yaptırdığı aşının ardından "İlk kez Aralık 2019'da ortaya çıkan ve adı konmamış bir hastalık olarak yayılan, sonrasında da dünya çapında bir pandemi olan korona virüs hastalığı ile ilgili yeni bir merhaleye çok şükür gelmiş bulunmaktayız. Aşı uygulamaları bugün itibariyle ülkemizde başlamış durumda. Ben de aynı zamanda doktor olduğum için E-devlet üzerinden randevu alarak bugün Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne geldim. Buraya geldikten sonra işlemlerimi yaptırarak aşımı oldum" ifadelerini kullanmıştı. Taşdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Düzenli olarak yaptırmakta olduğum Covid-19 testi bugün pozitif çıkmıştır. Hastanede izolasyon altında, tedavime devam edilmektedir. Sağlık durumum genel olarak iyidir" dedi.
İkinci dozu olamadan virüs kaptı Taşdoğan, aşı olduktan yaklaşık 19 gün sonra corona virüse yakalandığını duyurdu. Öte yandan uzmanlar ise aşının ikinci dozdan ortalama 10 gün sonra korumaya başladığını belirtmiş, bu süreden daha önce virüsle karşılaşanların enfeksiyona yakalanabileceğini duyurmuştu. (SD-
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