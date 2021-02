Aşı olan Hesna nine devlete minnettar

-Hesna nine ile röp

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR )- Yarım asır sonra elektriği kavuşan 91 yaşındaki Hesna Usu:"Devletim beni unutmadı, sağlığım için Korona aşısı da yaptı"- “Allah zeval vermesin devletimize, var olsun" ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de 50 yıl elektriksiz yaşadıktan sonra 4 yıl önce devlet desteği ile elektriğe kavuşan 91 yaşındaki Hesna Usu, Korona virüs aşısı olduktan sonra ‘Allah devletimize zeval vermesin, devletimiz sağ olsun’ dedi.

Eskişehir’de Odunpazarı bölgesinde bulunan evinde yarım asırdır elektriksiz yaşayan 91 yaşındaki Hesna Usu, 2017 yılında elektriğe kavuşmuştu. Elektriğin gelmesinin ardından hayatı daha da kolaylaşan Usu, yaşadığı sağlık sorunlarının çoğundan da kurtuldu. Televizyon izleyip, yemeklerini buzdolabına koyarak kokmadan yiyebilen Hesna nine, devletin birliği için dua ediyor. Adeta gençleştiğini söyleyen Hesna nine, hayatının kolaylaştığı için memnun. "Günlerim efendi gibi geçiyor. Çok rahatım çok şükür" Korona virüs tedbirlerine uyan 91 yaşındaki Hesna Usu, pazar günü aşı oldu. Devletin kendisini unutmadığını ve sağlığı için aşı olduğunu ifade eden Usu, tedbirlere uymaya devam edeceğini belirtti.

Elektriğinin bağlanmasının ardından çok rahatladığını ifade eden Hesna nine, yapılan aşı ve devlet desteği hakkında şunları söyledi: “Aşı yapmaya geldiler. Kolumdan yaptılar. Çok şükür hiçbir zararını görmedim. Hastalıktan korunmak gerekiyor. Devletimiz sağ olsun ve var olsun. Başımızdan eksik olmasın. Allah razı olsun, devletimizin sayesinde daha iyi oldum. Yaşım 91 oldu. Karanlıkta kaldım, sağ olsunlar elektriğimi ve suyumu getirdiler. Günlerim efendi gibi geçiyor. Çok rahatım çok şükür; yemeğimi yiyorum, çayımı içiyorum. Devletimize Allah zeval vermesin.” (AS-Y)



loading...