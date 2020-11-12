Asi Nehri'ne düşen alkollü adamı itfaiye kurtardı

- Hatay'da. Olay, Antakya ilçesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, dengesini kaybederek Asi Nehrine düşen alkollü D.K.'yı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gelirken, D.K. ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Nehirden çıkarılan D.K. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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