Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Asfalt çöktü, mikser inşaat sahasına düştü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Asfalt çöktü, mikser inşaat sahasına düştü

Asfalt çöktü, mikser inşaat sahasına düştü

Vatandaş cep telefonu

( ÇORUM ) ÇORUM

İnşaat Alanı Beton Mikseri Mikser Kamyonu Çökme Cep Telefonu 


- Çorum’da bir inşaat alanında, asfaltın çökmesi sonucu beton mikseri temelin içine devrildi. Kaza, Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaat alanına beton getiren mikser, zeminin çökmesi sonucu devrildi. Kaza ucuz atlatılırken, mikser kamyonu olay yerine çağırılan vinç yardımı ile devrildiği yerden çıkarıldı. (MMY-BÖ)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı